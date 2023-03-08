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Dünya Yemen'de tekne battı: 14 ölü
Dünya

Yemen'de tekne battı: 14 ölü

Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 12:07:00 -
Yemen'de tekne battı: 14 ölü

Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti.
Yemen’in Hudeyde kenti açıklarında kadın ve çocukları taşıyan bir teknenin battığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 11 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Hudeyde’nin şehir merkezi ve stratejik limanları, İran destekli Husi milislerin kontrolünde bulunuyor.

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