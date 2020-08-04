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Aktüel

Yemen'de selden 17 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-04 00:47:43 -
Yemen'de selden 17 kişi hayatını kaybetti

YEMEN (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib ilinde etkili olan yağışların sebep olduğu selden dolayı 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Marib'teki Sağlık Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, selden hayatını kaybeden 17 kişiden 8'inin çocuk olduğu bildirildi.

Açıklamada etkili yağışlar nedeniyle oluşan sellerden dolayı bölgedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkenin farklı kentlerinde etkili olan selden zarar görenlere yardım çağrısında bulundu.


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