  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen’de sel felaketi: 3 ölü

Yemen’in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-21 21:12:35 -
Yemen’de sel felaketi: 3 ölü

Yemen’in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.


Yemen’in Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Sel felaketinde 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve aracın ağır hasar gördüğü ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi. Sel sonrası Yemen hükümeti tarafından Aden kentinin "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.


Öte yandan, son günlerde Yemen’in farklı bölgelerinde meydana gelen sel felaketleri, can kaybı ve maddi hasarlara neden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı