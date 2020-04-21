Yemen'de sel can kaybına ve hasara yol açtı

ADEN (AA) - Yemen'in Rayima vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce aile evsiz kaldı.

İran destekli Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin kontrolünde bulunan ülkenin kuzeyindeki Reyma vilayetinde, idari yetkili Abdüllatif er-Rayini, sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rayini, Reyma vilayetinin Caferi bölgesinde pazartesi günü etkili olan sağanak nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, birçok evin yıkıldığını ve koyunların telef olduğunu söyledi.

Aynı vilayetteki El-Cebin ve Bilad et-Taam bölgelerinde yolların sel suları nedeniyle kapandığını belirten Rayini, selin yol açtığı toprak kayması sonucunda yüzlerce evin kullanılmaz hale geldiğini sözlerine ekledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aden vilayetinde de şiddetli yağış, evlerde ve yerleşim birimleri arasındaki yollarda hasara yol açtı.

- Yemen'deki insani kriz

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.



Ülkede altyapı sorununun yanı sıra temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik çok boyutlu bir insani krize neden oluyor.



