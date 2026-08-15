Aynı anda iki mutluluk! Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu
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Balıkesir Bandırma'da düzenlenen ihtida merasiminde Kyle Hywel Nutt, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kâil ismini alan Nutt için törenin ardından eşiyle birlikte nikah merasimi gerçekleştirildi.
Bandırma’da düzenlenen ihtida merasiminde Kyle Hywel Nutt, Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet’i seçti.
Bandırma İlçe Müftülüğüne bağlı Gençlik Merkezi’nde ihtida ve nikah merasimi düzenlendi. Bandırma Ulu Cami altındaki Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen merasimde Kyle Hywel Nutt, Şube Müdürü Tahsin Güleç’in katılımıyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Nutt, Müslüman olduktan sonra Kâil ismini aldı.
İhtida merasiminin ardından Kâil ve eşi için nikah merasimi gerçekleştirildi. Merasimin sonunda genç çifte mutluluk ve huzur temennisinde bulunuldu.