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Dünya Rusya’nın yeni nesil dronu! Ukraynalıları böyle öldürdü
Dünya

Rusya’nın yeni nesil dronu! Ukraynalıları böyle öldürdü

Yeniakit Publisher
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Rusya, Ukrayna hatlarında yere inip "avını bekleyen" ve üzerindeki hassas mikrofonlarla araç seslerini dinleyerek pusu kuran yeni nesil kamikaze dronlarını devreye soktu; elektronik harp sistemlerini alt eden teknolojiye dair ilk görüntüler yayınlandı.

Rusya, Ukrayna savaşında "pusu" ve "dinleme" yeteneğine sahip yeni nesil FPV dron teknolojisini devreye soktu. Ukrayna savunma teknolojileri uzmanları ve askeri kaynaklar tarafından doğrulanan bilgilere göre, yol kenarlarına inerek kamufle olan bu insansız hava araçları, entegre mikrofonları sayesinde yaklaşan araçların sesini tespit edip otomatik olarak yaylım saldırısı gerçekleştiriyor.

Cephe hattında "bekleyen dronlar" (waiting drones / droni-zhduni) veya "pusu dronları" olarak adlandırılan bu sistemlerin işleyişiyle ilgili detaylar şöyle:

GÖRÜŞ ALANININ DIŞINDA BEKLEME

Dronlar, sürücülerin veya lojistik hatların fark edemeyeceği yol kenarlarına, ağaçlık alanlara, kavşaklara veya terk edilmiş evlerin bahçelerine iniş yapıyor.

MİKROFONLA SES TAKİBİ

Motorlarını kapatarak tam sessizlik moduna geçen dronlar, üzerlerindeki hassas mikrofonlar aracılığıyla çevredeki motor seslerini dinlemeye başlıyor. Saatlerce bu şekilde pusu kurup enerji tasarrufu sağlayabiliyorlar.

ANINDA KALKIŞ VE SALDIRI

Yaklaşan bir Ukrayna askeri veya lojistik aracının ses frekansı algılandığı anda dron otomatik olarak uyanıyor, havalanıyor ve saniyeler içinde hedefi vuruyor.

FİBER OPTİK BAĞLANTI AVANTAJI

Askeri uzman Serhii "Flash" Beskrestnov'a göre, bu pusularda kullanılan bazı dron modelleri (örneğin "Knyaz Vandal Novgorodsky" serisi) fiber optik kablolarla kontrol ediliyor. Bu sayede Ukrayna ordusunun elektronik harp (sinyal kesici JAMMER) sistemlerinden tamamen muaf kalarak engellenemez bir tehdit oluşturuyorlar.

UKRAYNA ARACININ VURULMA ANI KAMERADA

Sosyal medyada ve bağımsız savunma platformlarında paylaşılan dron kamerası görüntülerinde, bu yeni taktiğin yıkıcı sonuçları gözler önüne serildi. Yol kenarında adeta cansız bir nesne gibi bekleyen FPV dronunun, yaklaşmakta olan Ukrayna askeri aracının sesini almasıyla birlikte ani bir manevrayla havalandığı görülüyor. Sürücünün dronu fark edip kaçmaya veya beraberindekilerin aracı terk etmeye vakit bulamadığı o anlarda, dron doğrudan aracın gövdesine çarparak infilak ediyor.

LOJİSTİK HATLAR TEHDİT ALTINDA

Bu taktik, cephe gerisindeki güvenli yolları adeta birer "uçan EYP (El Yapımı Patlayıcı)" alanına dönüştürmüş durumda. Önceden sadece havada uçarken tespit edilip önlem alınabilen dronlar, artık yerde gizlendiği için Ukrayna birliklerinin intikallerini büyük ölçüde yavaşlatıyor. Sürücüler artık yoldaki her çalılığı veya nesneyi kontrol etmek, hatta hareket halindeyken sürekli araç pencerelerinden dışarıyı taramak zorunda kalıyor.

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