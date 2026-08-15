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Gündem Allah razı olsun Erdoğan! Türkiye'den Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım
Gündem

Allah razı olsun Erdoğan! Türkiye'den Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin'den yola çıktığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabı üzerinden 'Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelerini kullandı:

 

"Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin'den yola çıktı. Türkiye, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımda Mersin Limanı'ndaki görüntülere de yer verdi.

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