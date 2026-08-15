CHP'li Yazgan'ın taciz ettiği kadından şok sözler… "Belime sarılıp öpmeye kalktı!"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla yaşanan olayın ardından tedbirli olarak partiden “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri ortaya çıktı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medyada olayla ilgili görüntülerin paylaşılmasının ardından Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sarı, disiplin sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

"BALKONDA OTURDUK"

Doğum günü kutlamasının ardından yaşandığı belirtilen olayla ilgili detaylar ve tarafların ifadeleri de adli soruşturma dosyasına girdi. Olayın taraflarından Tuğba A., emniyetteki ifadesinde emlak işiyle uğraştığını, Ahmet Baran Yazgan ile 3-4 yıl önce tanıştıklarını ve yaklaşık 6 ay sevgili olduklarını beyan etti. Yazgan ile normal şekilde ayrıldıklarını belirten Tuğba A., aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını dile getirdi. Olay gününü anlatan Tuğba A., 12 Ağustos akşamı kızı D.L. ile arkadaşları B. ve N. ile birlikte doğum günü kutlamak için restorana gittiklerini, saat 23.00 sıralarında B.'nin erkek arkadaşı Nuh D.'nin de gruba katıldığını belirtti. Restorandan ayrılırken Yazgan ile karşılaştıklarını aktaran Tuğba A., Yazgan'ın daha sonra kendilerinin yanına geleceğini söylediğini kaydetti. Eve geçtikten sonra Yazgan'a konum gönderdiğini belirten A., Yazgan'ın eve geldiğini ve birlikte balkonda oturduklarını ifade etti.

"BELİME SARILIP ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Tuğba A., banyo kullanımı sonrasında yaşananları ifadesinde şu şekilde aktardı: “Havlu vermek istediğim sırada belime sarılıp kendisine doğru çekti. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engel olmak isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Hemen banyodan çıktım. Arkadaşlarıma Yazgan’ın davranışlarından rahatsız olduğumu söyledim ve kızımı uyutmak için yatak odasına geçtim.”

"KÜFÜR EDİP BARDAK KIRDI"

Kızını uyuttuktan sonra mutfağa döndüğünü belirten Tuğba A., Yazgan'ın alkol aldığını söyledi. Ardından Yazgan ile evde bulunan Nuh D. arasında tartışma çıktığını iddia etti. Yazgan'ın Nuh D.'ye ağır hakaret ve küfürler ettiğini öne süren A., milletvekilinin elindeki cam masayı kırarak D.'ye doğru fırlattığını ve birkaç bardağı da kırdığını savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Yazgan'a evini terk etmesini söylediğini belirten A., kendisinin de darbedildiğini ve hakarete uğradığını iddia etti.

"KORUMA İÇİN VİDEOYA ALDIM"

Tuğba A., yaşanan arbede ve tartışma esnasında cep telefonuyla görüntü kaydı almaya başladığını ifade etti. Amacının sosyal medyada paylaşım yapmak olmadığını vurgulayan Tuğba A., “Amacım görüntüleri sosyal medyada paylaşmak değil, milletvekili olduğu için kızımı ve kendimi korumaktı” şeklinde konuştu.