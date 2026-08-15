Kardeşliğe bir destek de Milli İrade Platformu’ndan: Milli birliğimizin dönüm noktası

Milli İrade Platformu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının, milletin "Terörsüz Türkiye" idealine verdiği desteğin milli iradenin tecelligahındaki yansıması olduğunu ifade etti.

Platformdan, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik sürecin hukuki temellerini oluşturan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "çerçeve yasa"ya ilişkin açıklama yapıldı.

Meclis'te 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ile devlet aklının, siyasi iradenin ve milletin ortak kararlılığının eseri olarak yeni bir safhaya ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Bu güçlü irade, milletimizin 'Terörsüz Türkiye' idealine verdiği desteğin milli iradenin tecelligahındaki yansımasıdır." denildi.

Terörün kökü dışarıda, uzantıları içeride bir emperyalist vesayet aracı olduğu, milletin evlatlarını birbirine düşürmek ve ülkeyi etnik fay hatları üzerinden bölmek isteyen odakların kullandığı kanlı bir taşeron düzeni olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' yürüyüşü milli birliğimizi pekiştiren yeni bir dönüm noktası olmuştur. 'Terörsüz Türkiye', iç kalemizi tahkim edecek, ülkemizin insan kaynağını, enerjisini ve imkanlarını kalkınmaya, refaha ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yöneltecektir. Bu başarı çatışmalarla parçalanmak istenen bütün bölgemizin barış ve huzur umudu olacaktır."

Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" yolunda ulaşılan bu tarihi merhalenin aziz millete ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunuldu.