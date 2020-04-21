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Aktüel

Yemen'de sel 4 can daha aldı

2020-04-21 20:43:41 -
Yemen'de sel 4 can daha aldı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de meydana gelen selde 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'de şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Sel, birçok evin yıkılmasına ve altyapıda büyük zarara da yol açtı.

Öte yandan Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, acil durum komitesine, Aden sakinlerine yardım etme ve gerekli önlemleri alma talimatı verdi.

Husilerin kontrolünde bulunan ülkenin kuzeyindeki Reyma vilayetinde de bugün sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce evin kullanılmaz hale geldiği açıklanmıştı.

Marib kentinde de şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 19 Nisan'da 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti.


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