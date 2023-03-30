Yemen'de Ramazan dolayısıyla 157 kişiye tahliye kararı
Yemen hükümetinin, Ramazan münasebetiyle 157 mahpus ve tutukluyu serbest bırakacağı bildirildi.
Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Ramazan ayı dolayısıyla, mahkumiyet süresinin dörtte üçünü tamamlayan 157 mahkumun serbest bırakılması talimatı verdi.
Başsavcı Kahir Mustafa da Cezaevleri Daire Başkanı ve üyeleri ile tüm illerdeki başsavcılara, özel haklardan dolayı hapiste bulunan ve cezalarının dörtte üçünü çekmiş tutukluların serbest bırakılması talimatını iletti.