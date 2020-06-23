  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 261'e çıktı

Fas ve Filistin'de de vaka sayıları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 23:36:04 -
Yemen'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 261'e çıktı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261'e yükseldi. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 261 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 25 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 992'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 356'ya ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu veriler, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 80 kişide daha virüs tespit edildiği, 41 kişinin de hastalığı yendiği ifade edildi.

Böylece ülkede vaka sayısının 10 bin 344'e, iyileşen sayısının 8 bin 407'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 214 olduğu aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 12 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1375'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 616'ya ulaştığı hatırlatıldı.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı