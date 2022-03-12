Yemen'de İran destekli Şii milisler 'Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı!
Yemen'in başkenti Sana'da bulunan 'Türk Şehitliği'nde yer alan anıt, İran destekli Husiler tarafından yıkıldı.
Yemen'in başkenti Sana'da bulunan 'Türk Şehitliği'nde yer alan anıt, İran destekli Husiler tarafından yıkıldı.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Husiler, geçtiğimiz gün anıtı iş makinalarıyla yıktı.
Anıtın yıkıldığı anlara dair görüntüler kaydedilerek sosyal medya üzerinden servis edildi.
Videoda konuşan Husilerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesine tepki gösterdiği duyuluyor. Husilerin anıtı yıkma gerekçesi ise net olarak bilinmiyor.
Yenilemenin ardından 2011 yılında tekrar açılan 'Türk Şehitliği'nde, Birinci Dünya Savaşı döneminde Yemen'de hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin naaşları bulunuyor.
Anıt, Osmanlı'nın Yemen'de yaklaşık 4 asır devam eden varlığını ve bölgede yaşamını yitiren Türk askerlerinin anısını sembolize ediyordu.