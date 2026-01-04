Yemen'de hükümet güçleri kritik vilayette kontrolü ele geçirdi

Yemen'de meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin çekilmesinin ardından Mahra vilayetinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Mahra Vilayeti Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Ömer Süveylim, AA muhabirine, hükümete bağlı Vatan Kalkanı güçlerinin, GGK güçlerinin çekilmesinin ardından vilayetin 9 ilçesinin tamamının kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Süveylim, Vatan Kalkanı güçleri ile GGK güçleri arasındaki devir teslim sürecinin, her iki tarafın liderlerinin katılımıyla, Mahra'nın merkezi Gayda'nın yaklaşık 170 kilometre batısında bulunan Kışın ilçesinde gerçekleştirilen toplantı sırasında sorunsuz şekilde tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan Yemen devlet televizyonu Saba TV dün, ismini açıklamadığı yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, GGK güçlerinin Mahra'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Gayda Havalimanı'ndan çekildiğini duyurmuştu.

Haberde ayrıca Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Mahra Valisi Muhammed Ali Yasir'i askeri alanların kontrolünü devralmak ve vilayetteki durumu normalleştirmekle görevlendirdiği ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE’den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.