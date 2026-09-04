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Dünya Yemen’de gerilim tırmanıyor: Üst düzey Husi liderinin öldürüldüğü açıklandı
Dünya

Yemen’de gerilim tırmanıyor: Üst düzey Husi liderinin öldürüldüğü açıklandı

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AA Giriş Tarihi:

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Yemen’de gerilim tırmanıyor: Üst düzey Husi liderinin öldürüldüğü açıklandı

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Taiz vilayetinde düzenlenen operasyonda üst düzey bir Husi yöneticisinin korumalarıyla birlikte öldürüldüğünü bildirdi. Bölgede askeri mevzilere yaklaşan iki kamikaze İHA’nın da düşürüldüğü belirtildi.

Yemen’in batısındaki Taiz vilayeti, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların yeniden yoğunlaştığı noktalardan biri oldu. Aden merkezli hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, bölgede gerçekleştirilen iki ayrı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada ayrıca, kentin batısındaki El-Barah bölgesinde 51. Piyade Tugayı birliklerinin askeri mevzilere yaklaşmaya çalışan iki saldırı İHA'sını tespit ederek düşürdüğü bildirildi.

Düşürülen araçların enkazına ait görüntüler yayımlanırken, söz konusu dronların Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan tiplerle benzerlik gösterdiği öne sürüldü.

Taiz'in batı kesiminde hükümet güçleri ile Husiler arasında balistik füze ve İHA saldırılarını da içeren çatışmaların son dönemde arttığı ifade ediliyor.

Bu durum, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2022'deki ateşkesinden bu yana bölgedeki en ciddi askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendirilirken, BM yetkilileri çatışmaların ülke genelinde yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı stratejik bölgeleri kontrol altında tutarken, uluslararası alanda tanınan hükümet ve müttefik güçler ülkenin güney, doğu ve batı kesimlerindeki hakimiyetini sürdürüyor.

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