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Dünya Trump’tan mühimmat resti: “Vatan hainidir!”
Dünya

Trump’tan mühimmat resti: “Vatan hainidir!”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump’tan mühimmat resti: "Vatan hainidir!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun mühimmat stoklarının tükendiği yönündeki haberleri sert sözlerle yalanladı. Trump, “Hiç mühimmatımız kalmadığını söyleyenler vatan hainidir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sürerken ülkesinin silah ve mühimmat stoklarına ilişkin ortaya atılan haberlere tepki gösterdi.

“VATAN HAİNİDİR”

ABD ordusunun savaş nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki haberleri reddeden Trump, oldukça sert ifadeler kullandı.

“Hiç mühimmatımız kalmadığını söyleyenler vatan hainidir” diyen Trump, Amerikan ordusunun stoklarının yeterli olduğunu söyledi.

“NEREDEYSE SINIRSIZ MÜHİMMATIMIZ VAR”

Trump, ABD'nin mevcut mühimmat miktarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

“Bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var.”

ABD Başkanı, yeni mühimmat üretiminin de yoğun şekilde devam ettiğini belirterek silah ve mühimmat stoklarında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

NATO ÜLKELERİNE PARA MESAJI

Trump'ın açıklamalarında eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine yönelik eleştiriler de vardı.

Biden yönetimi döneminde Ukrayna'ya ve bazı NATO ülkelerine “yüz milyarlarca dolar değerinde” silah ve mühimmatın ücretsiz gönderildiğini belirten Trump, dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Ancak biz bu parayı, biraz geç de olsa, talep edeceğiz.”

Böylece Trump, bir taraftan İran savaşı nedeniyle ABD'nin mühimmatının tükendiği yönündeki haberleri kesin bir dille reddederken diğer taraftan Biden döneminde gönderilen silahların parasının NATO ülkelerinden isteneceğinin mesajını verdi.

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Yorumlar

İ. Keskin

ABD mühimmatı, her biri en az yüz Müslümanın ölüm sebebi olur.
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