Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silahlı çatışma Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam el-Emni güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, ikisi yaralandı.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler için düzenlenen cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçleri arasında Maaşık Sarayı çevresinde çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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