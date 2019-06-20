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Yemen'de BAE destekli güçlerle çatışma çıktı

Yemen'de hükümet güçleri ile BAE destekli Hizam Emni güçlerinin çatışması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:12
Yemen'de BAE destekli güçlerle çatışma çıktı

Yemen'in doğusundaki Şebva ilinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçler arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü.

Hükümete ait tesisleri ele geçirmeye çalıştılar

İsmini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE tarafından desteklenen Hizam Emni güçlerinin birkaç saat önce Şebva ilinin merkezi Atak kentinde hükümete ait tesisleri ele geçirmeye çalıştığını, bunun üzerine hükümet güçleri ile arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmaların aralıklarla devam ettiğini belirten kaynak, çatışma sırasında hükümet güçlerinden 3 kişinin öldüğünü, Hizam Emni güçlerinden de yaralananların olduğunu aktardı.

Resmi açıklama yapılmadı

Kaynak, ildeki yerel yöneticilerin gerginliği sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Muin Abdulmelik ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:12
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Hizam Emni
  3. Hizam Emni güçleri
  4. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi
  5. Başbakan Muin Abdulmelik
  6. Suudi Arabistan
  7. koalisyon güçleri

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