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Aktüel

Yemen'de 2020 yılının ilk çeyreğinde 195 kişi öldü, 311 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 04:09:18 -
Yemen'de 2020 yılının ilk çeyreğinde 195 kişi öldü, 311 kişi yaralandı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 2020 yılının ilk çeyreğinde 195 sivilin öldüğünü, 311'inin yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki can kaybının 2020 yılının ilk 3 ayında artış gösterdiği ve 66'sı çocuk, 29'u kadın 195 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, 90'ı çocuk, 33'ü kadın 311 kişinin de yaralandığına işaret edildi.

Can kayıplarında, 2019'un son çeyreğiyle kıyaslandığında yüzde 8'lik bir artış yaşandığı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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