Yemen ordusu: "Son 24 saatte 307 Husi milis etkisiz hale getirildi"

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Yemen ordusu Husileri hedef alan son saldırılarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, son 24 saatte Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında Husilere ait askeri hedeflere yönelik 736 hassas saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 307 kişi etkisiz hale getirilmiş, toplam 68 askeri araç ile ağır ve orta çaplı silah imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Husiler üzerindeki askeri baskıyı sürdürdüğünü vurgulayan en-Nezzili, "Bu süreçte uluslararası insancıl hukuk hükümlerine bağlı kalınmakta ve siviller ile sivil unsurların korunması için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" hatırlatmasını yaptı.



Husiler: "Suudi Arabistan’ın 100 hava saldırısına 7 misilleme ile yanıt verdik"

Yemen’deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan’ın son 24 saatte Husilerin kontrolündeki Sana ve diğer bölgelere 100 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Onlarca kişi ölmüş ve yaralanmış, askeri gerilimin tırmanmasından bu yana kontrolümüzdeki bölgelere gerçekleştirilen Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 123’e ulaşmıştır" açıklamasında bulundu. Bunlara yanıt olarak Suudi Arabistan’a 7 misilleme saldırısı düzenlediklerini kaydeden Saree, "Bu kapsamda başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı, Dammam'daki Kral Fehd Uluslararası Havalimanı, Necran Havalimanı ve Hamis Muşayt Hava Üssü'nün yanı sıra Yanbu'daki Aramco tesisleri, Rabiğ Petrol Rafinerisi ile doğudan batıya uzanan ham petrol boru hattı ve pompalama istasyonları hedef alınmıştır" dedi. Tüm Husi saldırılarının tam isabet ile sonuçlandığını öne süren Saree, "Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgeleri hedef aldığımız yönündeki iddialar ise korkunç birer yalandır. Bu yalanlara artık kimse inanmamaktadır. Zira, bizim operasyonlarımız petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef almakta, bunlar uygun zamanlarda kamuoyuna duyurulmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Kral Halid Havalimanı hedefimiz, burayı kullanmaktan kaçının"

Havayolu şirketlerine ve yolculara Riyad'daki Kral Halid Havalimanı’nı kullanmaktan kaçınma çağrısı yapan Saree, "Burası bizim için askeri bir hedef olduğundan güvende değildir. Bu havalimanının işletilmesinden ve bunun doğuracağı sonuçlardan Suudi Arabistan yönetimi sorumludur" dedi.



Suudi Arabistan: "Riyad yönüne fırlatılan İHA önlendi"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad yönüne bir insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığını duyurarak, "Söz konusu İHA engellenmiş ve imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.