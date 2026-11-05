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Dünya Yemen ordusu ilerliyor! Husilere ağır darbe
Dünya

Yemen ordusu ilerliyor! Husilere ağır darbe

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Yemen ordusu ilerliyor! Husilere ağır darbe

Yemen ordusu, el-Cevf ve Taiz vilayetlerinde yürütülen operasyonlarda yeni mevziler ele geçirildiğini duyurdu. Ordu Sözcüsü Macid en-Nezili, yaklaşık 340 Husinin etkisiz hale getirildiğini, 114 askeri araç ve teçhizatın devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Yemen’de hükümet güçleri, kuzeydeki el-Cevf ile güneybatıdaki Taiz cephelerinde ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Yemen Ordusu Askeri Sözcüsü Macid en-Nezili’nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda Husilerin mevzileri ve askeri kapasitesi hedef alındı.

Ordu birliklerinin Um Levlife, Kurun es-Sabir ve Duheyda el-Akir bölgelerindeki Husilere ait mevzilerin kontrolünü ele geçirdiğini kaydeden Nezili, Taiz vilayetindeki ordu ve halk direniş güçlerinin de çeşitli eksenlerde saha kazanımları elde ettiğini, Husilerin kaybettikleri mevzileri geri alma girişimlerini püskürterek onlara personel ve teçhizat zayiatı verdirdiğini vurguladı.

Operasyonların bilançosuna değinen Nezili, silahlı kuvvetlerin operasyon hatları boyunca milislerin mevzilerine ve kapasitelerine yönelik 1322 hedefleme operasyonu gerçekleştirdiğini aktardı.

Nezili, bu operasyonlar sonucunda aralarında liderlerin de bulunduğu yaklaşık 340 Husinin etkisiz hale getirildiğini, 114 askeri araç ve teçhizatın imha edilerek devre dışı bırakıldığını bildirdi.

İran destekli Husilerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar ve insani durum

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, geçen yıl temmuz ayında hükümet güçleri ile Husiler arasındaki askeri gerginliğin yeniden tırmanması, binlerce kişinin ölümüne veya yaralanmasına, çeyrek milyonun üzerinde insanın ise yerinden edilmesine yol açtı.

Bu tırmanış, nisan 2022'den bu yana Yemen'de hakim olan nispi sükuneti bozarken, çatışmaların ve göç dalgalarının devam etmesiyle ülkedeki insani kriz derinleşiyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile birlikte birçok vilayeti ele geçirmesinden bu yana şiddetli bir savaşa sahne oluyor.

Çatışmalar, Mart 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla müdahale etmesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştı.

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