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Gündem Sosyetenin zehir skandalında ikinci perde! Ela Rümeysa Cebeci hâkim karşısında kıvırdı: "Sadettin 7 yıldır hayatımda, mesajlar flörttü!"
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Sosyetenin zehir skandalında ikinci perde! Ela Rümeysa Cebeci hâkim karşısında kıvırdı: "Sadettin 7 yıldır hayatımda, mesajlar flörttü!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sosyetenin zehir skandalında ikinci perde! Ela Rümeysa Cebeci hâkim karşısında kıvırdı: "Sadettin 7 yıldır hayatımda, mesajlar flörttü!"

Eski Fenerbahçe yöneticisi ve iş insanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlamasıyla yargılandıkları dev davanın ikinci duruşmasında skandal açıklamalar peş peşe geldi. Duruşmalardan vareste tutulan Saran salona gelmezken, adliyeye arz-ı endam eden Cebeci 10 yıla kadar hapsinin istendiği ağır ceza mahkemesinde 7 yıllık gizli ilişkisini ve deşifre olan zehir mesajlarını aklamaya çalıştı.

Soruşturma kapsamında dava dosyasına giren dehşet verici WhatsApp yazışmalarına ilişkin pişkince savunma yapan Cebeci, skandal ifadeleri flört kılıfına uydurmaya kalkıştı.

"SAADETTİN SARAN 7 YILDIR HAYATIMDADIR"

"Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır, aramızdaki mesajlar flört eden iki insanın cilveleşme dilidir, izlediğimiz filmlerdeki repliklerdir" diyerek mahkemeyi ikna etmeye çalışan ünlü spiker, deşifre olan karanlık diyaloğun arkasında duramadı.

Mahkemedeki savunmasında Sadettin Saran ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olduğunu belirten Cebeci, birlikteliklerinin bir dönem romantik ilişki, bir dönem ise dostluk olarak devam ettiğini söyledi.

Cebeci, "Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

MESAJLAR İFŞA OLMUŞTU! "FİLM REPLİĞİYDİ..."

Dava kapsamında gündeme gelen WhatsApp yazışmalarına da açıklık getiren Cebeci, mesajların iki insan arasındaki flört ve mizah diliyle yazıldığını savundu.

Cebeci, "Aramızdaki Whatsapp yazışmaları flört eden cilveleşen iki insanın kullandığı bir dildir bir mizah dilidir. Hatıralarımıza ve izlediğimiz filmlere repliklere ilişkin filmlerdir" dedi.

Yazışmaların geçmişteki ortak anılarına ve izledikleri filmlerdeki repliklere dayandığını ifade eden Cebeci, mesajların içeriğine ilişkin suçlayıcı yorumları kabul etmedi.

 

"HAYATIM BOYUNCA KOKAİN KULLANMADIM"

Hakkındaki uyuşturucu suçlamalarını reddeden Cebeci, bugüne kadar kimseden uyuşturucu madde almadığını ve kullanmadığını söyledi. Evinde, üzerinde ve kendisinden alınan örneklerde uyuşturucu madde bulunmadığını savunan Cebeci, "Ben kimseden uyuşturucu almadım. Kullanmadım. Evimde üzerimde kanımda idrarımda uyuşturucu madde bulunmadı. Hayatım boyunca kokain vs kullanmadım" ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Savunmasının devamında yaşam tarzına ve mesleğine değinen Cebeci, "Sporcu disiplini ile yaşadığım bir habercilik anlayışım vardır. Sizi böyle bir konu ile meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" dedi.

Cebeci, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek mahkemeden beraat kararı verilmesini istedi.

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Yorumlar

emekli

evli iseler yanlış çünkü ALLAH aralarında akit olanlar birbirlerinizi aldatmayın der nikahta bir akittir. buda zinaya girer

Murat

Bu kadınada en az 10 yıl verilmeli
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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