Yemen hükümetinden BAE'nin desteklediği güçlere "Sokotra'daki isyanı acilen sona erdirin" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK), Sokotra Adası'ndaki askeri isyanı acilen sona erdirmesini istedi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Arap Birliğinin Dışişleri Bakanları düzeyinde telekonferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuştu.

Bakan Hadrami, devletin ve kurumlarının tekrar kontrol altına alınması için Riyad Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanmasının bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Hadrami, GGK'den Sokotra Adası'ndaki askeri isyanını acilen sona erdirmesini ve bunun için gerekli önlemleri hızlı bir şekilde almasını istedi.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

- Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.



Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.



Cumhurbaşkanı Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.