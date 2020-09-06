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Aktüel Yemen hükümeti: Husiler, Stockholm Anlaşması ile Hudeyde'deki ateşkesi olayları tırmandırmak için kullanıyor
Aktüel

Yemen hükümeti: Husiler, Stockholm Anlaşması ile Hudeyde'deki ateşkesi olayları tırmandırmak için kullanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:05:31 -
Yemen hükümeti: Husiler, Stockholm Anlaşması ile Hudeyde'deki ateşkesi olayları tırmandırmak için kullanıyor

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, İran destekli Husileri olayları tırmandırmak için Stockholm Anlaşması'nı kullanmakla suçladı.

Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, yerel basına yaptığı açıklamada, "Husiler, Stockholm Anlaşması ve Hudeyde'deki ateşkesi diğer bölgelerde askeri olayları tırmandırmak için kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

Bu durumun kesinlikle kabul edilemeyeceğini dile getiren Hadrami, Husilerin uzlaşmazlığı ve Yemen halkına karşı savaşı devam ettirmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) elçisinin siyasi süreci yeniden başlatma çabalarının önündeki gerçek engel olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmişti. Krizin çözümü için Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Ancak tarafların birbirlerine yaptıkları suçlamalar nedeniyle anlaşma hayata geçirilemedi.


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