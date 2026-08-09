Yemen hükümet güçlerinden Dali’de Husilere yönelik saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin güneyindeki Dali ilinde Husilerin askerî noktalarını hedef aldığını açıkladı. Operasyonun yol açtığı can kaybı ve hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların yaşandığı Dali ilinde askerî hareketlilik yeniden arttı.
Hükümete bağlı güçlerden yapılan açıklamada, ilin kuzeyinde Husilere ait olduğu belirtilen çeşitli hedeflere saldırı düzenlendiği bildirildi.
TOPLANMA NOKTALARI VE KIŞLALAR HEDEF ALINDI
Operasyonda Husilerin toplanma noktaları ile askerî kışlalarının vurulduğu kaydedildi. Bölgedeki bazı askerî araçların da saldırının hedefleri arasında bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada operasyonun sonuçlarına ilişkin ayrıntıya yer verilmezken ölü, yaralı veya maddi hasar konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.