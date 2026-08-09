  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme yasalaştı İslamabad üç ülkenin renklerine büründü! Kardeş ülkede güçbirliği coşkusu Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır”
Dünya Yemen hükümet güçlerinden Dali’de Husilere yönelik saldırı
Dünya

Yemen hükümet güçlerinden Dali’de Husilere yönelik saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yemen hükümet güçlerinden Dali’de Husilere yönelik saldırı

Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin güneyindeki Dali ilinde Husilerin askerî noktalarını hedef aldığını açıkladı. Operasyonun yol açtığı can kaybı ve hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların yaşandığı Dali ilinde askerî hareketlilik yeniden arttı.

Hükümete bağlı güçlerden yapılan açıklamada, ilin kuzeyinde Husilere ait olduğu belirtilen çeşitli hedeflere saldırı düzenlendiği bildirildi.

TOPLANMA NOKTALARI VE KIŞLALAR HEDEF ALINDI

Operasyonda Husilerin toplanma noktaları ile askerî kışlalarının vurulduğu kaydedildi. Bölgedeki bazı askerî araçların da saldırının hedefleri arasında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada operasyonun sonuçlarına ilişkin ayrıntıya yer verilmezken ölü, yaralı veya maddi hasar konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı planlıyor
Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı planlıyor

Dünya

Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı planlıyor

Husilerin saldırısında 11 sivil yaralandı
Husilerin saldırısında 11 sivil yaralandı

Dünya

Husilerin saldırısında 11 sivil yaralandı

Yemen ordusundan Husilere operasyon: Misilleme saldırısında askeri noktalar vuruldu!
Yemen ordusundan Husilere operasyon: Misilleme saldırısında askeri noktalar vuruldu!

Dünya

Yemen ordusundan Husilere operasyon: Misilleme saldırısında askeri noktalar vuruldu!

Yemen ordusundan Husilere operasyon: Misilleme saldırısında askeri noktalar vuruldu!
Yemen ordusundan Husilere operasyon: Misilleme saldırısında askeri noktalar vuruldu!

Dünya

Yemen ordusundan Husilere operasyon: Misilleme saldırısında askeri noktalar vuruldu!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Latif

Ya kim bu husiler yemenin pkk simi teror guruplarsa bu oturulup konusulmali yemenle suudiarabistan oturup temizleme karari almali ki suudiler yemenle dusmanliga girmesin ve orada baskaguruplar varsa onlarda yola getirilmeli yemen suudinin dusmani olmamali yemen ellerinde veysel garani yemen suuda dusman olamaz o hata duzeltilmeli kardesi kardese kirdirmamali bu afkanistanla pakistan arasindada dusmanlik nifaklar kaldirilmali afkanistani bu yeni guvenlik gurubuna alarak bu iki ulke arasindaki barisi pekistirebilirler.

ata

oralarda bir bayraktar harekatı yakında beklenebilir... mekke anlaşması ufaktan sinyal verdi... husi işi bu saatten sonda nanay...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23