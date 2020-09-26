  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek:
Aktüel

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek:

"Yemen, bölgede kapsamlı ve eksiksiz bir barışın adil temellerini belirleyen Arap Barış Girişimi'ne göre, Filistinlilerin kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:23:36 -
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek:

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesinin Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkına verdiği desteği yineledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Hadi, 26 Eylül Devrimi'nin 58. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Yemen, bölgede kapsamlı ve eksiksiz bir barışın adil temellerini belirleyen Arap Barış Girişimi'ne göre, Filistinlilerin kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Hadi konuşmasında Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında geçen yıl imzalanan Riyad Anlaşması'na da değindi.

- Hadi'den Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına hız verilmesi mesajı

Riyad Anlaşması'nın bir yol haritası ve güvenli bir geçişi temsil ettiğini ve Husilerle mücadele için kriz, çatışma ve iç bölünmeler yerine barış safhası oluşturduğunu söyleyen Hadi, anlaşma şartlarının uygulanmasına hız verilmesinin ülkede siyasi, güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Yemen'de 26 Eylül Devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başlamıştı. 1962-1970 yıllarında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazanmıştı.

Riyad Anlaşması ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanmıştı. Anlaşma, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması ve tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimini" öngörüyordu. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
Azgın azınlık o müdürü yedi
Gündem

Azgın azınlık o müdürü yedi

Laikçi-sol kesimin kalelerinden biri olarak gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni, maneviyatı yüksek, milli değerlerine bağlı, başarılı bir eğ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı