Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 23 Ekim 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi belli oluyor

Ekran başındakilerin kilitlendiği yarışmada haftanın son günü gerilim tırmanıyor. Beş gün boyunca sunulan menüler, hazırlık süreçleri ve yarışmacıların birbirine verdiği puanlar şampiyonu belirlemede kritik rol oynuyor. Yemekteyiz'de haftanın birincisi hangi günün yarışmacısı oluyor merak konusu.

23 EKİM 2026 YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Ekim Cuma final heyecanı yaşanıyor. Hafta başından bu yana tezgah başına geçen yarışmacılar, hem rakiplerini hem de sunucu Zuhal Topal'ı ağırlayarak en yüksek puanı toplamak için tüm hünerlerini sergiledi.

Final anında Zuhal Topal'ın açıklayacağı toplam puan tablosu ile birlikte haftanın birincisi ilan edilecek. Kazanan isim açıklandığı an haberimiz anlık olarak güncellenecektir.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün: Pervane Hanım

2. Gün: Müberra Hanım

3. Gün: İlhan Bey

4. Gün: Esma Hanım

5. Gün: Burak Bey