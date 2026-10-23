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Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 23 Ekim 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi belli oluyor
Yaşam

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 23 Ekim 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi belli oluyor

Yeniakit Publisher
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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 23 Ekim 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi belli oluyor

TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 23 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca hünerlerini sergileyerek rakiplerinden yüksek puan almaya çalışan yarışmacılar, 150 bin TL’lik büyük ödül için mücadele ediyor. Zuhal Topal’ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, final puanlarının açıklanmasıyla haftanın kazananı belli oluyor. Peki, Yemekteyiz’de birinci kim oldu?

Ekran başındakilerin kilitlendiği yarışmada haftanın son günü gerilim tırmanıyor. Beş gün boyunca sunulan menüler, hazırlık süreçleri ve yarışmacıların birbirine verdiği puanlar şampiyonu belirlemede kritik rol oynuyor. Yemekteyiz'de haftanın birincisi hangi günün yarışmacısı oluyor merak konusu.

 

23 EKİM 2026 YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Ekim Cuma final heyecanı yaşanıyor. Hafta başından bu yana tezgah başına geçen yarışmacılar, hem rakiplerini hem de sunucu Zuhal Topal'ı ağırlayarak en yüksek puanı toplamak için tüm hünerlerini sergiledi.

Final anında Zuhal Topal'ın açıklayacağı toplam puan tablosu ile birlikte haftanın birincisi ilan edilecek. Kazanan isim açıklandığı an haberimiz anlık olarak güncellenecektir.

 

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün: Pervane Hanım

2. Gün: Müberra Hanım

3. Gün: İlhan Bey

4. Gün: Esma Hanım

5. Gün: Burak Bey

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