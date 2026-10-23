  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: “Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel” Brezilya'dan gündeme oturacak ortaklık teklifi: 'Birlikte yapalım' demek için Türkiye'ye geliyorlar Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’ Edirne’nin yeni gözdesi: Makedonya Kule Müzesi İşte Türkiye'nin cephe hattını yangın yerini çevirecek canavarları İsrail korumalar eşliğinde ülkeden arazi ve konut topluyor: Kimsenin umrunda değil Arap ülkesinden Türkiye'ye asrın ihaneti: Yunanistan ile deniz yetki anlaşması yapacaklar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’

Adana’nın Kozan ilçesinde piknik yaptığı sırada pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitiren 22 yaşındaki Sevda Dinler’in anne ve babası, kızlarının takip edildiğinden habersiz olduklarını belirterek yaşadıkları büyük acıyı dile getirdi.

#1
Foto - Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’

Olay, 21 Ekim'de ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber F. (42) ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil uzman çavuş, müdahale edip Gamber F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ganber F. ise çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ardından Sevda'nın ailesi, gazetecilere konuştu.

#2
Foto - Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’

"KIZLARIM RAHATSIZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ, KENDİSİYLE KONUŞTUM": Şüpheliyle yaklaşık 33 yıldır aynı mahallede komşu olduklarını anlatan baba Adem Dinler, kızının rahatsız edildiğini söylemesi üzerine şüpheliyle konuştuğunu belirterek, "Çocuklarım bana, 'Baba, bu bizi rahatsız ediyor' dediler. Ben de aşağı indim. Evin kapısının önünde, demir kapının önünde babası ve annesi de yakınlardaydı. Kendisine, 'Komşuyuz, kapı komşusuyuz. Lütfen bunu yapmayın' dedim. Bir daha olmayacağını söyledi. Kızlarım da şikayetçi oldu" dedi. Kızının şüpheliyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını aktaran Dinler, "42 yaşında bir adamın kızımla alakası yoktu. Kızım KPSS sınavına girdi. Gece sabahlara kadar burada ders çalışıyordu. 'İnşallah bir yere yerleşirim, ablam gibi ben de hastanede çalışırım' diyordu. Büyük bir mücadele verdi. Sınava girdi, sonuçlarını bekliyordu. Güvenlik sertifikası da almıştı" diye konuştu. Şüphelinin kızını takip ettiğini fark etmediklerini ifade eden baba Dinler, "Gizli gizli takip etmiş. Biz bunu anlamadık. Pencerelerin camlarına film çektirdim, perdeleri açtırmadım. Kızlarıma, 'Siz çalışın, 24 saat dersinizi yapın' diyordum. Ben onlar için gece gündüz çalıştım. Kızlarım olay günü aradı, hava almak için gideceklerini söylediler. Ben de onlara, 'Ben gelmeden eve dönün' dedim. Daha sonra telefon geldi. Kızım, 'Baba yetiş, yetiş, Ganber ablamı vurdu' dedi. Ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’

"SEN YETER Kİ ÇALIŞ, KAZAN DİYORDUM": Kızının memur olabilmek için büyük emek verdiğini anlatan anne Medine Dinler ise Sevda'nın kendisine kurduğu hayalleri anlatarak, "'Seni hacca göndereceğim anne' derdi. Ben de 'Sen yeter ki çalış, kazan. Memurluğu kazan yeter' diyordum. Bu sene kazanacağını, Allah izin verirse gideceğini söylüyordu" dedi. Evlat acısı çektiğini söyleyen Dinler, "Böyle olunca bir şey diyemem. Ömür boyu görmek istemiyorum. Kızımın kanını yerde koydurmam. Asla koydurmam. En ağır cezayı alsın" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’

SEVDA'NIN ARKADAŞLARINI DA TEHDİT ETMİŞ: Cinayete tanık olan Sevda'nın arkadaşlarından N.Y. ise, "Ne olduğunu anlayamadık, şok içindeydik. Kızlar 'yapma, etme' diye bağırdı. İnsanlar elinde silah olduğu için korktu müdahale edemedi. Önce sıktı sonra kızın ölmesini ister gibi bir daha ateş etti. Bana da sürekli sosyal medyadan yazıyordu. En sonunda ölümle tehdit etti. 'Senin Sevda'nın yolu mezar, ben de ceza yoluna gideceğim' dedi" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Güya uzaklaştırma kararı çıkmış ama hükümet yine bir kadını koruyamamış.
TÜM YORUMLARA GİT
İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan ..
İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı!
Gündem

İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı!

Küresel diplomaside Türkiye’nin artan özgül ağırlığı ve kültürel birikimi Batı merkezlerinde bir kez daha tescillendi. Bilal Erdoğan, akıcı ..
Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu
Spor

Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın yönetimi, geçmişte yeşil sahalardan ziyade at yarışları, bahis ve kumara olan merakıyla sık sık magazin ile spor b..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme!
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme!

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıdlığı mahkeme tarafından tutuklandı. 4 kişi h..
İngiltere Kralı Charles, hadis okudu
Dünya

İngiltere Kralı Charles, hadis okudu

İngiltere Kralı 3. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık için Windsor Kalesi’nde verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmayla tüm dünyanın d..
Bill Clinton Kur’an ayeti okudu: Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım
Gündem

Bill Clinton Kur’an ayeti okudu: Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başta ülkesi ABD olmak üzere AB ve dünyanın bir çok ülkesinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığa tepki gösterer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23