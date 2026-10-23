Acılı annenin kızı da hayali de gitti: ‘Memur olup beni hacca götürecekti’

"KIZLARIM RAHATSIZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ, KENDİSİYLE KONUŞTUM": Şüpheliyle yaklaşık 33 yıldır aynı mahallede komşu olduklarını anlatan baba Adem Dinler, kızının rahatsız edildiğini söylemesi üzerine şüpheliyle konuştuğunu belirterek, "Çocuklarım bana, 'Baba, bu bizi rahatsız ediyor' dediler. Ben de aşağı indim. Evin kapısının önünde, demir kapının önünde babası ve annesi de yakınlardaydı. Kendisine, 'Komşuyuz, kapı komşusuyuz. Lütfen bunu yapmayın' dedim. Bir daha olmayacağını söyledi. Kızlarım da şikayetçi oldu" dedi. Kızının şüpheliyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını aktaran Dinler, "42 yaşında bir adamın kızımla alakası yoktu. Kızım KPSS sınavına girdi. Gece sabahlara kadar burada ders çalışıyordu. 'İnşallah bir yere yerleşirim, ablam gibi ben de hastanede çalışırım' diyordu. Büyük bir mücadele verdi. Sınava girdi, sonuçlarını bekliyordu. Güvenlik sertifikası da almıştı" diye konuştu. Şüphelinin kızını takip ettiğini fark etmediklerini ifade eden baba Dinler, "Gizli gizli takip etmiş. Biz bunu anlamadık. Pencerelerin camlarına film çektirdim, perdeleri açtırmadım. Kızlarıma, 'Siz çalışın, 24 saat dersinizi yapın' diyordum. Ben onlar için gece gündüz çalıştım. Kızlarım olay günü aradı, hava almak için gideceklerini söylediler. Ben de onlara, 'Ben gelmeden eve dönün' dedim. Daha sonra telefon geldi. Kızım, 'Baba yetiş, yetiş, Ganber ablamı vurdu' dedi. Ne olduğunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.