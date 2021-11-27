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Yaşam Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?
Yaşam

Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?

Uzmanlar, yemek yemeyen çocukların ailelerine "Fazla yemek koymayın. Tepeleme dolu bir tabak göz korkutabilir, küçük porsiyonlar hazırlayın ve bitirdiğinde biraz daha isteyip istemediğini sorun. Doyduğunu belirtmesine izin verin ve her şeyden biraz olsun denemesini isteyin. Tabağındakileri bitirmesi için ısrar etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 12:12:00 -
Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?

Çocuk sahibi ebeveynlerin bir kısmı çocuklarının yemek yemediğini ve yemek yedirmenin zor olduğunu dile getiriyor. Peki aileler çocuklarına nasıl yemek yedirebilir?

Anne babalar çocuklarının sağlıklı beslenmesi, büyüyüp gelişebilmesi için küçük yaşlardan itibaren bakımını sağlar. Yemek yemeyen çocukların aklından neler geçtiğini bilmeyen ebeveynler, çocuklarına yemek yedirmenin yollarını aramaya başlar.

Çocuk önündeki yemeği yemiyorsa; ebeveynlerin düşündüğü yemek yapıyorum ancak yemiyor bu şekilde ihtiyaç duyduğu besini alamaz. Çocuğun düşündüğü ise, yemekte patron olmak harika annem de döktüğümü temizliyor. Çocuk bu dönemde duyusal bir aşamadadır. Yemeği parmakları arasında ezer aynı zamanda yemekle oynamaktan da hoşlanır. Yemeği yere atması ise yerçekimine dikkat ettiği anlamına gelir.

“Fazla yemek koyma. Tepeleme dolu bir tabak göz korkutabilir, küçük porsiyonlar hazırla ve bitirdiğinde biraz daha isteyip istemediğini sor. Doyduğunu belirtmesine izin ver ve her şeyden biraz olsun denemesini iste. Tabağındakileri bitirmesi için ısrar etme.

Ona eşlik et. Acıkmamış olsan da birlikte masaya otur ve onun yediklerinden az da olsa ye. Senin de keyif aldığını görünce tabağındaki daha çok hoşuna gidecektir.

Tarafsız kalmaya çalış. Sebze yediği için onu abartılı bir şekilde övme. Çocuğunu rahatsız etmez, sinirlendirmez ya da üzmezsen bu süreç çok daha hızlı geçecektir. Yapılan araştırmalar, anne babaları bunu büyük bir mesele haline getirmediğinde çocukların daha çok sebze yediklerini göstermiştir.

Rüşvetten kaçın. Onu tatlı yiyeceklerle ödüllendirme ya da tabağındaki sebzeyi bitirmezse hiçbir ödül alamayacağına dair tehditler savurma. Böyle yaparsan ona sebze yemenin bir tür ceza olduğu fikrini verirsin.

Dene, dene ve bir daha dene. Araştırmalara göre, 2 yaş civarındaki belirli bir yiyeceği kabul etmesi için tam on beş kez denemesi gerekir. Sorunsuz bir şekilde yiyeceğini bildiğiniz yemeklerin yanında yenilerini de vermeye devam et.”

 

 

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