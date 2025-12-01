Yemek servisi açmayan çalışanlara kurşun yağdırıp 6 kişiyi vurdular
Bursa’da bir restorana gelen 2 kişiye kaba davranışları gerekçesiyle yemek servisi açılmadı. Restoran çıkıp 1 saat sonra kalabalık şekilde dönen grup çalışanlara kurşun yağdırdı. Silahla vurulan 6 kişi yaralandı.
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde yemek için geldikleri restoranda kaba davranışları gerekçesiyle servis açılmayan 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte sopalarla iş yerine geldi. Gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi.
Kurşunların isabet ettiği 6 kişi ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.