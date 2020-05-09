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Aktüel

Yemek firmaları, kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerini açık tutan yemek firmaları, internet veya telefonla aldıkları siparişleri sıcak şekilde ulaştırmak için çaba gösteriyor - Ücretini internet üzerinden ödeyerek temassız teslimat isteyenlerin siparişlerini kapı önlerine bırakıp zili çalan kuryeler, kapı açılmadan bulundukları yerden ayrılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:01:13 -
Yemek firmaları, kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında

ANKARA (AA) - Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerini açık tutan yemek firmaları, internet veya telefonla aldıkları siparişleri sıcak ve hijyenik şekilde yerine ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Öğle saatlerinde hizmet vermeye başlayan yemek firmaları, telefon ya da internet uygulamaları üzerinden verilen siparişleri hazırlıyor.

Pişirilen yemekler, hijyen kurallarına uygun şekilde eldivenli ve maskeli çalışanlar tarafından titizlikle paketleniyor.

Kuryeler tarafından dağıtılan hazır yemekler, kısa sürede vatandaşa teslim ediliyor.

Ücretini internet üzerinden ödeyerek temassız teslimat isteyenlerin siparişlerini ise kapı önlerine bırakıp zili çalan kuryeler, kapı açılmadan bulundukları yerden ayrılıyor.

Yemek firmaları, gün içinde servis yapsa da asıl yoğunluk iftara birkaç saat kala başlıyor. Aynı zaman diliminde gelen talepleri yetiştirmek için ter döken firma çalışanları, iftar öncesi siparişleri teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İftar sonrası azalan siparişler, sahur saatinin yaklaşmasıyla bir kez daha artıyor.

Yemek firmalarının çoğu. ramazan dolayısıyla işletmelerini sabaha karşı kapatıyor.





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