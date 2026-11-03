Yem toplamak için ormana gitti, geri dönmedi! Acı haber geldi
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Bilecik Bozüyük'te öğleden sonra hayvanlarına yem toplamak için ormanlık alana giden 63 yaşındaki Ali Can Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti.
Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Özbekistan çifte vatandaşı Ali Can Arslan’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Hayvanlarına yem toplamak amacıyla öğleden sonra ormanlık bölgeye giden Arslan’ın geri dönmemesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Arslan, ormanlık alan içerisindeki bir tarlada ölü bulundu.
Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.