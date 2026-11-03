Savaş başladı mı? ABD'den İran'a saldırı!

ABD’nin İran’ın güneyindeki Keşm Adası’na saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın güneyindeki Keşm Adası'na saldırı düzenledi. Saldırı, İran medyasının salı sabahı erken saatlerde adada patlama sesleri duyulduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü yapılacak ara seçimlerin ardından İran ile yeniden savaşa dönülmesi ihtimalini düşük gördüğünü belirten açıklamalarının ardından gerçekleşti.

Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran ile bir savaşa girdik ve kazandık. Buna savaş denilip denilemeyeceğini bile bilmiyorum; aylardır herhangi bir çatışmaya girmedik” dedi.

Ancak yetkililer, ABD'nin birkaç haftadır İran'a karşı daha küçük çaplı saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Savaşın önceki aşamalarında yaşananların aksine ABD, bu saldırıları duyurmadı.

Bir yetkili, ABD'nin geniş çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatma niyeti bulunduğuna dair herhangi bir işaret vermemek için bu harekatı kasıtlı olarak gizli tuttuğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın girişinde bulunan Keşm Adası, yer altında büyük bir füze tesisinin yanı sıra bir deniz üssüne ve önemli bir deniz suyu arıtma tesisine ev sahipliği yapıyor.

ABD, daha önceki çatışma dönemlerinde de adayı hedef almıştı. Yetkililer ayrıca adanın kontrolünü ele geçirme ihtimalini de görüşmüştü.

Salı günü sabahın ilk saatlerinde, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'na bakan Keşm Adası'nın çeşitli bölgelerinde beş patlama sesi duyuldu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın adadaki muhabiri, patlamaların peş peşe ve kısa aralıklarla meydana geldiğini bildirdi. Muhabir, patlamaların şiddetinin, ada içindeki bazı noktaların hedef alındığı saldırılar olabileceğini düşündürdüğünü belirtti.

İRNA'ya göre bazı ada sakinleri, Keşm Adası semalarında iki uçak gördüklerini söyledi.

Aynı saatlerde İran'ın Fars Haber Ajansı da salı sabahının ilk saatlerinde, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Hürmüzgan eyaletinin Bender Lenge kentinde deniz tarafından patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.