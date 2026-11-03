Umman açıklarında ticari gemiye mühimmat isabet etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UKMTO, Umman’ın Lima bölgesi açıklarında bir ticari gemiye tanımlanamayan mühimmat isabet ettiğini bildirdi. Şüpheli saldırıda geminin sağ tarafında delik açılırken, gemi ve mürettebatın güvende olduğu açıklandı.
Hürmüz Boğazı’nın güney kıyısındaki Lima bölgesinin yaklaşık 16,5 kilometre kuzeydoğusunda seyreden ticari gemide hasar meydana geldi.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), gemi kaptanının şüpheli bir saldırı bildirdiğini duyurdu. Açıklamada, tanımlanamayan bir mühimmatın gemiye isabet ederek sağ tarafında delik açtığı kaydedildi.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), gemi kaptanının şüpheli bir saldırı bildirdiğini duyurdu. Açıklamada, tanımlanamayan bir mühimmatın gemiye isabet ederek sağ tarafında delik açtığı kaydedildi.
Tanımlanamayan bir mühimmatın isabet etmesi sonucu geminin sağ tarafında bir delik açıldığı kaydedilirken, "Gemi ve mürettebatın güvende olduğu, olay nedeniyle herhangi bir çevresel etki gözlenmediği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bölgeden geçiş yapan tüm gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu derhal UKMTO’ya bildirme çağrısında bulunuldu.
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