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Dünya 30 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk çocuk ölümü
Dünya

30 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk çocuk ölümü

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30 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk çocuk ölümü

ABD'nin New York eyaletinde, kızamık nedeniyle yaklaşık 30 yıl sonra ilk çocuk ölümünün kaydedildiği bildirildi. New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, Lewis County bölgesinde bir çocuğun kızamık enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin New York eyaletinde, kızamık nedeniyle yaklaşık 30 yıl sonra ilk çocuk ölümünün kaydedildiği bildirildi. New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, Lewis County bölgesinde bir çocuğun kızamık enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin New York eyaletinde 30 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk çocuk ölümü yaşandığı bildirildi.

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyaletin Lewis County bölgesinde bir çocuğun kızamık hastalığına yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Çocuğun hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu aktaran Hochul, "Bu vaka, New York'ta son 30 yıl içinde kızamık kaynaklı ilk ölüm vakası." ifadesini kullandı.

 

"Aşı yaptırmayanlardan kaynaklanıyor"

Yaşanan bu can kaybının, giderek daha fazla ailenin aşı yaptırmaktan vazgeçmesinden kaynaklandığını söyleyen Hochul, bu durumun halk sağlığını koruma mekanizmalarının zayıfladığına dair bir işaret olduğunu kaydetti.

Hochul, bu ölümün, ABD yönetiminin, Amerikalıları önlenebilir hastalıklardan koruma konusunda "onlarca yıl boyunca kaydedilen ilerlemeyi bilinçli bir şekilde zayıflatmasının ne denli vahim sonuçlar doğurabileceğini gösteren yıkıcı bir hatırlatma" olduğunu ileri sürdü.

Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, bu yıl şimdiye kadar Lewis County bölgesinde 15 kızamık vakası kaydedildi.

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