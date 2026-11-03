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Dünya Vance’ten İran’la uzlaşma mesajı: İyimseriz, ilerleme kaydettik
Dünya

Vance’ten İran’la uzlaşma mesajı: İyimseriz, ilerleme kaydettik

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Vance’ten İran’la uzlaşma mesajı: İyimseriz, ilerleme kaydettik

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirterek müzakere yoluyla uzlaşma konusunda iyimser olduklarını söyledi. Vance, Tahran’dan nükleer programını yeniden inşa etmeyeceğine ilişkin kesin ve doğrulanabilir taahhüt beklediklerini vurguladı.

Joint Base Andrews Hava Üssü’nde gazetecilere açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran tarafıyla olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Vance, ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin beklentilerini, “Başkan (Donald Trump) ve ben müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimseriz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” sözleriyle dile getirdi.

Vance, İran'ın "daima biraz öngörülemez" olduğunu ileri sürerek, Trump'ın bu ülkeye "askeri ve askeri olmayan seçenekleri" elinde bulundurduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı, "Kesinlikle birtakım ilerlemeler kaydettik. Bakalım daha fazlasını sağlayabilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın saldırıları yeniden başlatmasından önce anlaşma için İran'a süre tanınıp tanınmadığı sorusuna "Hayır." yanıtını veren Vance, ABD için en önemli hususun İran'ın nükleer programını "yeniden inşa etmemesini güvence altına almak" olduğunu söyledi.

Vance, Tahran'ın egemenliğine ve ekonomisinin yeniden yapılanmasına büyük önem verdiğini kaydederek, "Bu konuda uzlaşma yolunun bulunduğu görüşündeyiz ancak bunun için nükleer programlarını yeniden inşa etmeyeceklerine dair kesin ve doğrulanabilir taahhütte bulunmaları lazım." diye konuştu.

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