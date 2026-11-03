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Gündem Camide mevlide katıldı! Çıkışta arkadaşını öldürdü
Gündem

Camide mevlide katıldı! Çıkışta arkadaşını öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Camide mevlide katıldı! Çıkışta arkadaşını öldürdü

Bursa'da camide düzenlenen mevlide katılan ve cami çıkışı kendisi gibi mevlide katıldığı arkadaşı Recep Karabulut ile tartışan 4 çocuk babası Emre İnatlı, Karabulut’un tabancasından çıkan 3 kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Arkadaşını cami çıkışı öldüren Recep Karabulut ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Ekim günü Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda gece saatlerinde Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı (35), sabah saatlerinde camide düzenlenen mevlide katıldı. Mevlidin ardından camiden çıkan Emre İnatlı, kendisi gibi mevlide katılan ve birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep Karabulut (25) ile karşılaştı.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Recep Karabulut, yanında taşıdığı tabancayla İnatlı'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden 4 çocuk babası adam kanlar içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. İnatlı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken kaçan Recep Karabulut, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ilk ifadesinde, Emre İnatlı ile birlikte hayvan ticareti yaptıklarını ve aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. Recep Karablut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

can korkusu ve güvenlik tehdit altında olmadığı halde tabanca taşıyan kişiler POTANSİYET KATİL POTANSİYEL SUÇLUDUR!!!

tiyatrodaki kural şudur : SAHNETE SİLAH/TÜFEK VARSA MUTLAKA OYUN BİTMEDEN PATLAR!
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