Camide mevlide katıldı! Çıkışta arkadaşını öldürdü

30 Ekim günü Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda gece saatlerinde Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı (35), sabah saatlerinde camide düzenlenen mevlide katıldı. Mevlidin ardından camiden çıkan Emre İnatlı, kendisi gibi mevlide katılan ve birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep Karabulut (25) ile karşılaştı.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Recep Karabulut, yanında taşıdığı tabancayla İnatlı'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden 4 çocuk babası adam kanlar içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. İnatlı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken kaçan Recep Karabulut, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ilk ifadesinde, Emre İnatlı ile birlikte hayvan ticareti yaptıklarını ve aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. Recep Karablut tutuklanarak cezaevine gönderildi.