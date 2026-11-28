Yem karma makinesine kolunu kaptırdı: 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşanan feci olayda, yem karma makinesine kolunu kaptıran küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurugöl köyünde çalışır haldeki yem karma makinesine kolunu kaptıran Gazi İlhan (10) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İlhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.