Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin Suriye'den Libya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya uzanan dış politika hamlelerini Osmanlı'nın beş asır önceki jeopolitik genişlemesiyle karşılaştırdı.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN TARİHİ HAMLELERİ

Yavuz Sultan Selim'in Mercidâbık ve Ridâniye zaferlerinin ardından Osmanlı'nın nüfuz sahasının genişlediğini hatırlatan Tutar, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'deki stratejik ticaret yollarının kontrolünün Osmanlı'ya geçmesinin ekonomik ve siyasi sonuçlarına dikkat çekti.

Tutar, günümüz Türkiye'sinin de benzer bir stratejik güzergâh izlediğini belirtti.

SURİYE'DEN LİBYA'YA UZANAN STRATEJİ

Türkiye'nin Ortadoğu'daki hamlelerinin Suriye ile başladığını, ardından Libya açılımıyla devam ettiğini kaydeden Tutar, Suriye'de gerçekleştirilen askeri harekâtların bölgedeki dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

Ankara ile Trablus yönetimi arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın önemine değinen Tutar, Halife Hafter ve üç oğlunun 25 Kasım'daki Ankara ziyaretini de Türkiye'nin Libya politikasındaki önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirdi.

HİNT OKYANUSU'NDAN ATLANTİK'E UZANAN ETKİ ALANI

Afrika zirvesi, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile Mekke Paktı'nı birlikte değerlendiren Bercan Tutar, Türkiye'nin tıpkı 1500'lü yıllardaki Osmanlı gibi Hint Okyanusu'ndan Atlantik kıyılarına kadar etki alanını genişlettiğini ifade etti.

“NE İŞİMİZ VAR LİBYA'DA” DİYENLERE CEVAP

Türkiye'nin dış politika hamlelerini eleştiren çevrelere de göndermede bulunan Tutar, yazısını şu ifadelerle noktaladı:

“‘Ne işimiz var Libya'da’, ‘Ne işimiz var Suriye'de’ diyenlere inat jeopolitik büyümesini sürdüren Türkiye, Batı'nın emperyal oyunlarını bozarak başarılara imza atıyor.”