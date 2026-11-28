SUV mu sedan mı? ikinci elde Türkiye'nin tercihi belli oldu!
Türkiye'de ikinci el pazarından hareketlilik yaşanırken, SUV satışlarında da büyük artış yaşanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de ikinci el pazarından hareketlilik yaşanırken, SUV satışlarında da büyük artış yaşanıyor.
Türkiye sıfır kilometre otomobil pazarında uzun süredir güçlü bir konumda bulunan SUV tercihi, ikinci el piyasasında da etkisini giderek artırıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Indicata verilerine dayanan Ekim 2026 ikinci el çevrim içi pazar raporu, tüketicilerin gövde tipi tercihlerindeki bu değişimi net rakamlarla ortaya koydu. İkinci el otomobil pazarında geleneksel olarak yüksek hacme sahip olan Sedan ve Hatchback modeller, toplam satış adetlerindeki lider konumlarını korumaya devam ediyor.
EN HIZLI SUV BÜYÜYOR Ancak yıllık bazdaki büyüme hızları karşılaştırıldığında, pazarın en hızlı yükselen segmenti açık ara SUV araçlar oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış performansını yüzde 19,4 oranında artıran SUV araçlar, ekim ayı boyunca toplam 41 bin 798 adetlik satış hacmine ulaştı. Satış artış hızında SUV modellerin en yakın takipçisi yüzde 16,7'lik büyüme oranıyla Hatchback araçlar oldu.
Hatchback gövde tipindeki modeller, ekim ayında toplam 54 bin 678 adetlik satış rakamına imza atarak pazardaki ağırlığını sürdürdü. Buna karşılık daha niş bir kullanıcı kitlesine hitap eden spor otomobillerde tablo tersine döndü. Spor araçların ikinci el satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 oranında gerileyerek düşüş yaşayan tek kategori oldu.
Alıcıların SUV gövde tipine yönelmesinin arkasında ise günlük kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkileyen pratik beklentiler yatıyor. Geniş iç hacim, yüksek sürüş pozisyonu ve aile kullanımına uygunluk gibi özellikler, ikinci el otomobil tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.
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