Türkiye sıfır kilometre otomobil pazarında uzun süredir güçlü bir konumda bulunan SUV tercihi, ikinci el piyasasında da etkisini giderek artırıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan ve Indicata verilerine dayanan Ekim 2026 ikinci el çevrim içi pazar raporu, tüketicilerin gövde tipi tercihlerindeki bu değişimi net rakamlarla ortaya koydu. İkinci el otomobil pazarında geleneksel olarak yüksek hacme sahip olan Sedan ve Hatchback modeller, toplam satış adetlerindeki lider konumlarını korumaya devam ediyor.