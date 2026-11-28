İsrail televizyonunda Türkiye ve Suriye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Ortadoğu analisti Hasan Marhej, Suriye'nin bölünmesine yönelik senaryosunun ayrıntılarını anlattı.

Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinden ve Terörsüz Türkiye sürecinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Marhej, Gazze'ye destek veren ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesini isteyen Suriyeli grupları da hedef aldı.

SURİYE'Yİ PARÇALAMA SENARYOSUNU ANLATTI

Suriye'de ayrı bir Alevi devleti kurulmasını isteyen Marhej, program sunucusunun sorusu üzerine hazırladığını belirttiği bölünme taslağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Benim ortaya koyduğum bu seçenek için yazılı bir taslak var ve bu taslak dünyada birçok tarafa iletildi. Birincisi, Alevi devletinin sınırları Humus'tan Keseb'e kadar uzanır ve sahil bölgesini kapsar. Dürzi devleti Başan bölgesinde kurulur. Kürtler ise Fırat'ın doğusuna ve varlık gösterdikleri Ayn el-Arab gibi tüm Kürt bölgelerine dönerler.”

“BU SADECE TÜRKİYE'Yİ SUSTURMAK İÇİN”

Suriye'nin siyasi birliğinin sağlanması amacıyla yürütülen entegrasyon sürecine de değinen Marhej, PKK/YPG ile varılan uzlaşının geçici bir hamle olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu uzlaşmayı “saatli bomba” olarak nitelendiren Marhej, şu ifadeleri kullandı:

“Kürtler oraya Golani sevgisinden ya da ona bir şans vermek için yerleştirilmedi. Bu sadece Türkiye'yi susturmak içindir.”

“İÇERİDEN BAKILDIĞINDA BU BİR TRUVA ATIDIR”

Program sunucusunun konuyla ilgili sorusuna verdiği cevapta PKK/YPG üzerinden dikkat çekici ifadeler kullanan Marhej, örgütün Suriye'deki konumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“PKK/YPD saatli bir bombadır ve bunu yakında göreceğiz. Yani içeriden bakıldığında bu bir Truva atıdır.”

Marhej'in İsrail televizyonunda dile getirdiği senaryo, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan ve ülkeyi etnik ve mezhepsel sınırlar üzerinden yeniden şekillendirmeyi öngören bir bölünme taslağını gündeme taşıdı.