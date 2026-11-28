Nikahlı eşi G.K.Ç'ye düz plakalı Mercedes, sevgilisi Pelin Y.'ye farklı markalarda 'ASK' plakalı lüks araçlar aldığı tespit edilen Tolga K.Ç'nin başka marifetleri de ortaya çıktı.

2015'ten günümüze kadar 11 yıl boyunca Tarihi Alan'daki yetkisini kötüye kullanarak çevresindeki bazı çalışanlarla ortak olarak usulsüzlükler yaptığı ileri sürülen mühendisle ilgili devletin ilgili birimlerinin bir süredir istihbarat çalışması yaptığı ve gizli tanık 'Miras'ın verdiği bilgilerle örtüşen tespitler yaptığı öğrenildi.

11 YIL ÖNCE NEREDEYDİ, ŞİMDİ NEREDE!

İddialara göre Tolga K.Ç, göreve başladığı 2015'te eski şirketinden kalma ve 500 bin lira civarında vergi borçları olduğunu çevresine söylüyordu. Son derece mütevazı bir araç kullanıyor, Çanakkale'deki Güven Evleri sitesinde kirada oturuyordu.

Kısa süre sonra zenginleşmeye başladı. Önce BMW X1 model bir araç sahibi oldu. Araç eşi G.K.Ç üzerine kayıt edildi. Daha sonra Çanakkale merkezde, kentin önde gelen inşaat şirketlerinden birinden Alman Sokağı'nda bir dubleks daire satın aldı. Dairenin tapusu kayınpederi üzerine yapıldı. Tolga K.Ç. çevresindekilerle müteahhit sıkışık olduğu için dubleks evi ucuza satın aldığı bilgisini paylaştı. Sonrasında eşine ismi ve soyadının baş harfini taşıyan 17 GC 9.. plakalı kırmızı Mercedes CLA 180 marka bir araç satın aldı. Ardından Çanakkale Kepez'de eniştesi M.Y adına havuzlu lüks sitede bir başka evin sahibi oldu.

Sonra iddiaya göre Tarihi Alan'daki ahşap işlerini yapan Agea Yapı İnşaat şirketinin patronu Engin A. ile ilişkilerini iyice ilerletti.

Şu anda itirafçı olan 'Miras' kod isimli Şafak K. da iddiaya göre Engin A.'nın yanında çalışıyordu. Hesabına ulaşım hakkını da bu yakınlığa güvenerek Tolga K.Ç.'ye vermişti.

Tolga K.Ç. bu dönemde komşu ildeki bir üniversitede öğrenci olan Pelin Y. ile ilişki yaşamaya da başladı. Sonrasında Pelin Y. Başkanlığa çalışan bazı şirketlerde peyzaj mimarı olarak çalışıyor gösterildi. Pelin Y. ise Tolga K.Ç'nin sağladığı sınırsız imkanlarla yurt dışında onlarca ülkede lüks tatiller yaptı.

İddialara göre, eşi G.K.Ç bu ilişkiyi öğrendi ancak zenginleşmelerinden dolayı ve lüks yaşamlarında bozulma olmaması için ses çıkarmadı.

TOLGA İSTEDİ DİYE OTELİNİ VERDİ!

Tolga K.Ç, iddiaya göre 2018'de Assos Behramkale Küme Evleri'ndeki Engin A.'ya ait 12 odalı oteli istedi. Engin A. Tolga K.Ç'nin isteğine boyun eğerek oteli Tolga K.Ç'nn yengesi Feyza K.Ç'ye devretti.

Lüks harcamaları gittikçe artan ve zenginleşen Tolga K.Ç. yeğeni B.Ç., gizli ortağı olduğu belirtilen bir başka iş insanı S.C aracılığıyla sevgilisi Pelin Y.'nin başka lüks araç veya konut isteklerini karşılamayı sürdürdü.

USULSÜZLÜK ÇARKI NASIL DÖNDÜ?

Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapım İşleri bünyesinde görev yapan inşaat mühendisi Tolga K. Ç., tarihi alandaki şehitliklerin ihyasından, her türlü tarihi yapının restorasyonuna, maliyet hesaplamalarından kesin kabul işlemlerine kadar tüm süreçlerin merkezinde kritik bir rol oynuyordu. İddialara göre, Tarihi Alan Başkanlığı, restorasyon işlerini davetiye usulüyle ihaleye çıkarıyordu.

Mühendis Tolga K.Ç. burada devreye giriyordu. İhale süreci henüz başlamadan yaklaşık maliyet hesaplarına müdahale ederek özel kalemler üzerindeki tutarları şişiriyordu. Sonra ihaleye davet edilen üç firma da yalnızca 'tanıdık' şirketler arasından seçiliyor, böylece rekabet ortamı devre dışı bırakılıyordu. Üst başkanlığın onayının ardından ihaleyi kazanan firma, sahada işe başlamadan bilinçli olarak yükseltilen o fark tutarını ödemek için harekete geçiyordu.

Şişirilen bu rakam, doğrudan Tolga K.Ç.'nin 2015 yılından bu yana aktif olarak kullandığı ve soruşturma dosyasında gizli tanık “Miras” adıyla yer alan kişiye ait banka hesabına aktarılıyordu. Böylece tarihi alanın ihyası için ayrılan yüz milyonlarca liralık kaynak, daha bir çivi bile çakılmadan el değiştiriyordu. Usulsüzlük zinciri yalnızca ihale aşamasıyla sınırlı kalmıyordu.

ÖZEL MADDEDEN FAYDALANIP KÂRINI KATLADI

Tolga K.Ç, işin uygulama sürecinde ise Tarihi Alan mevzuatındaki “sınırsız keşif artışı” maddesini büyük yolsuzluğun bir kılıf olarak kullanıyordu. Bu yasal ayrıcalığı fırsata çeviren Tolga K.Ç., mevcut projelere yeni iş kalemleri ve yeni restorasyon bölgeleri dahil ederek ihale kapsamını ve bütçeyi katlayarak büyütüyordu.

Keşif artışlarıyla büyütülen projelerin ardından iş bitiminde şirketlerden yüzde 3 komisyon alan Tolga K.Ç, iddiaya göre hem eşini hem de sevgilisine lüks harcamalar yapıyordu. Bu çark geçtiğimiz günlerde, “Miras” kod adlı gizli tanığın polise başvurmasıyla son bulmuştu. Yaşanan tüm para trafiğini ve ihale oyunlarını tek tek itiraf eden gizli tanığın ifadesi üzerine düğmeye basıldı. Aralarında Tarihi Alan başkan yardımcısının da bulunduğu 6 personel hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Patronlar Dünyası