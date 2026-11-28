Bolu'da iyi haberin geldiği an... Bakan Göktaş gözyaşlarını tutamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dün Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli arama çalışmaları sırasında ile gelip ekipleri koordine eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, kayıplar bulunduğu an çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endişeli bekleyişin ardından gelen sevindirici haber yüreklere su serpti.
Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve görevli personeli taşıyan aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını açıkladı. Bakan Göktaş, araçtaki 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Olayın yankıları sürerken Bakan Göktaş'ın, kayıp kız çocuklarının bulunduğu haberini aldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sevindirici haber karşısında büyük mutluluk yaşayan Göktaş'ın, eliyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bakan Göktaş'ın yaşadığı duygusal anlar saniye saniye kameraya yansıdı.