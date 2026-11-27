OKAN ÇETİNDAĞ İSTANBUL

Akit TV, Türkiye’nin gündemini belirleyen önemli konuları alanında yetkili isimlerle masaya yatırmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Akit TV’de yayınlanan ve Erkan Tan’ın sunduğu Akit Özel programında izleyici karşısına çıkacak. Bakan Çiftçi, programda Erkan Tan’ın sorularını yanıtlayarak İçişleri Bakanlığı’nın çalışma alanına giren önemli konularda değerlendirmelerde bulunacak.

Programda Türkiye’nin iç güvenlik politikaları ve terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve kayyum uygulamaları da programın öne çıkan gündem başlıkları arasında yer alacak.

Düzensiz göçle mücadelede atılması planlanan yeni adımlar, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve uyuşturucunun toplumsal etkileri de Bakan Çiftçi’ye yöneltilecek sorular arasında bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin afetlere hazırlık kapasitesi, kriz yönetimi ve olası afetlere karşı yürütülen çalışmalar da masaya yatırılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, Türkiye’nin güvenlik politikalarından güncel gelişmelere kadar merak edilen pek çok soruya yanıt vereceği Akit Özel, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Akit TV ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.