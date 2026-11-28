Sık sık ölüm haberleriyle gündem oluyordu: Annesi çocukluk fotoğrafını paylaştı!
Çocuklar duymasın dizisinde çaycı Hüseyin rolüyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol'un annesiyle birlikte çekilen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çocuklar duymasın dizisinde çaycı Hüseyin rolüyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol'un annesiyle birlikte çekilen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Çaycı Hüseyin’ karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Alpaslan Özmol, geçmişte sık sık ortaya atılan ölüm haberleriyle gündeme gelmişti.
Son olarak bir kafede çay dağıtırken görülen ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından tekrar gündeme geldi.
Alpaslan Özmol'un çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf ortaya çıktı.
Çocukluk fotoğrafında mavi gömleği ve yeşil kravatıyla annesinin yanında oturan Alpaslan Özmol'un yıllar öncesine ait görüntüsü dikkat çekti.
Doğum günü pastasıyla çekilen kare, oyuncunun çocukluk dönemine ait güzel bir hatırayı yeniden gündeme getirdi.
4 YAŞINDAYKEN HAYATI DEĞİŞTİ
1976'da Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Alpaslan Özmol'un hayatı, henüz 4 yaşındayken babasının geçirdiği kaza sonrası değişti.
Annesinin yaşadığı zorluklar nedeniyle Türkiye'ye gönderilen oyuncu, Bursa'da büyüdü. Eğitim hayatını yarıda bırakan Özmol, ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu dile getirdi.
ANTİKACI DÜKKANINDA ÜÇ DİL ÖĞRENDİ
Oyunculuk öncesinde Bursa'da antikacı ve halıcı dükkânlarında çalışan Alpaslan Özmol, turistlerle anlaşabilmek için Almanca, Fransızca ve İtalyanca öğrendi. Ünlü oyuncunun hayatı ise 17 yaşında bir komşusunun onu Bursa Devlet Tiyatrosu'na götürmesiyle bambaşka bir yöne evrildi.
Bursa'da başlayan sanat yolculuğunu İstanbul'a taşıyan Özmol, elinde bir çantayla yapımcının kapısını çaldı.
SESİNİ DUYUNCA ROLÜ VERDİLER
Kendine özgü sesiyle tanınan oyuncu, yıllarca hafızalardan silinmeyecek Çaycı Hüseyin karakterini nasıl canlandırmaya başladığını şu sözlerle anlattı: "Elimde bir çantayla İstanbul'a gidip yapımcının kapısını çaldım. Sesimi duyunca Hüseyin karakterini bana verdiler."
ÖLDÜ HABERLERİYLE SIK SIK ANILIYORDU
Alpaslan Özmol, hakkında defalarca yayımlanan sahte ölüm haberlerinin ailesini de üzdüğünü anlattı. Bu haberlerden en çok etkilenen kişinin annesi olduğunu belirten oyuncu, annesinin yaşadığını doğrulamak için kendisini aradığını ve sesini duyunca telefonu kapattığını söyledi.
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