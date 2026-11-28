Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin yargı kararını köşesine taşıyan Hikmet Genç, Özgür Özel üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Akşam Yazarı Hikmet Genç, konuya ilişkin bugünkü yazısında şunları dile getirdi: “Yeni Parti'nin milli şefi, ezeli ve ebedi cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali kesinleşti!.. Danıştay 8'inci Dairesi temyiz istemini reddetti. Gerekçe; alınan puanlar, mümkün olmayan yatay geçiş, açık ve ağır hukuka aykırılıklar... Başka kötü bir haber daha. Ekrem İmamoğlu bireysel başvuru hakkını kullanmıştı, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, tutukluluk haline itiraz etmişti. 'Hak ihlali yoktur' diyen AYM başvuruyu reddetti. Özgür Özel bunlardan mutsuz mu bilemedim. Eskisi gibi zırt pırt Silivri'ye gitmiyor. Şartların kendi lehine bu kadar olgunlaşacağını tahmin edebilir miydi, sanmıyorum. Ama böyle bir fırsat da bir daha ele geçmez. Fazlaca mazeret üretmesine gerek yok. ‘Şartlar bunu gerektirdi’, ‘mecbur kaldım’ falan deyip 'Eko Sistem'e çöker!.. Eko artık yalnız. 4 sene üniversite, imtihanlar falan. Çok çalışması lazım. Ayem okey.., du yu nov hu emay ayem.., devam!”