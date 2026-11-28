X'e Türkiye üzerinden siber saldırı! ABD'li siyasetçiler ve Türk milletvekili hedefte
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD merkezli sosyal medya platformu X'in altyapısına yönelik siber saldırı düzenlendiği ve çok sayıda hesabın ele geçirildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile bir Türk milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabını hedef aldığı değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp.'un şikayeti üzerine geniş kapsamlı bir siber saldırı soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri aracılığıyla X'in altyapısına ve sunucularına yönelik saldırılar gerçekleştirdikleri belirlendi.
TRUMP'IN KABİNE ÜYELERİ DE HEDEFTE
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre siber saldırıların hedefinde ABD'nin siyasi ve ticari dünyasından çok sayıda isim ve kuruluş bulunuyor.
ABD'li siyasi liderler, Kongre üyeleri, üst düzey yöneticiler, şirketler, haber ağları, güvenlik birimleri ve gri rozetli resmi hükümet hesaplarının yanı sıra Donald Trump'ın kabine üyelerine ait hesapların da ele geçirildiği iddiaları araştırılıyor.
TÜRK MİLLETVEKİLİNİN HESABI DA HEDEF ALINDI
Siber saldırıların yalnızca ABD'deki hesaplarla sınırlı kalmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan bir milletvekilinin hesabının da hedef alındığı belirtildi.
4 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru taşıyan dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.