Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında Gürcistan polisinin müdahalesine rağmen Filistin bayrağını düşürmeyen Beşiktaş taraftarlarının sergilediği duruşu övgüyle karşıladı.

12 EYLÜL ÖNCESİNİ HATIRLATTI

Yazısına 12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye'nin yaşadığı anarşi yıllarını hatırlatarak başlayan Tuna, dönemin sağ ve sol gençlik teşkilatlarının eylem dilini kutsadığını, ancak eylemlerin hangi amaca hizmet ettiğinin yeterince sorgulanmadığını belirtti.

Merhum Necmettin Erbakan'ın o yıllarda “Anarşiye hayır” çağrısı yaptığını hatırlatan Tuna, bir eylemin meşruiyetini belirleyen unsurun hizmet ettiği amaç olduğunu vurguladı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ VİCDANLI DURUŞU

Her savaşın ve her eylemin aynı şekilde değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Tuna, şu ifadeleri kullandı:

“Savaş vardır, devlet maskesi altında olsa da terördür; savaş vardır, arkasında devlet olmasa da direniştir, yani meşrudur. Belirleyici olan evrensel meşruiyet ölçüsüdür.”

Beşiktaş taraftarlarının Gürcistan polisinin biber gazlı müdahalesine rağmen Filistin bayrağını düşürmemesini meşru bir direniş olarak nitelendiren Tuna, siyah-beyazlı taraftarların vicdanlarının sesini dinlediğini kaydetti.

UEFA'NIN ÇİFTE STANDARDINA DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna savaşı nedeniyle Rus takımlarını organizasyonlarından meneden UEFA'nın, Gazze'de yaşanan katliamlara rağmen İsrail takımlarına yönelik tutumunu eleştiren Salih Tuna, Beşiktaş taraftarlarının hem Gürcistan polisine hem de UEFA'nın çifte standardına karşı sergilediği duruşu, “Helal olsun, aşk olsun!” sözleriyle selamladı.