  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yem kamyonu devrildi: 4 yaralı

ANKARA (İHA) – Ankara’ Nallıhan’dan Mudurnu’ya giden yem yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:43:35 -
Yem kamyonu devrildi: 4 yaralı

ANKARA (İHA) – Ankara’ Nallıhan’dan Mudurnu’ya giden yem yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu güzergahına giderken Hasan Daşbunar yönetimindeki 06 NAT 68 plakalı kamyon, Mudurnu girişindeki kavşakta devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte kamyonda bulunan Arif Akur, Sali Akdoğan ve Uğur Kaplan yaralandı. Yaralılar Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kamyonun, Nallıhan’dan Mudurnu’ya bağlı köylere yem dağıtmak için gittiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı