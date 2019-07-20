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Yem bitkisinde rekolte düşüşü

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, bu yıl kentte yem bitkisi ve hububatta yüzde 60 verim kaybı olduğunu bildirdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:53
Yem bitkisinde rekolte düşüşü

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, bu yıl kentte yem bitkisi ve hububatta yüzde 60 verim kaybı olduğunu bildirdi.


Doğu Karadeniz’in en büyük yem bitkisi üretim alanlarına sahip olan Bayburt’ta bu yıl kuraklık ve düzensiz yağışlar nedeniyle yem geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 60’a varan rekolte düşüşü gerçekleşti.


Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Doğu Karadeniz’in yem bitkisi ve hububat ambarı olarak ta bilinen Bayburt’ta bu yıl yaşanan rekolte düşüklüğünü değerlendirdi.


“1 günlük geç ekim yüzde 2 verim kaybına neden oluyor”


Verim düşüklüğünün ana nedenin bu yıl çiftçinin tarlaya geçmesi olduğunu vurgulayan Yıldırmtepe,


“Bu yılki verim kaybının ana nedenlerinden biri de baharla birlikte çiftçi tarım alanlarına çok geç girmesi. Yani normalde Mart ve Nisan aylarında ekim yapılırken, Nisan ayının sonları ve Mayıs ayında ancak tarlalara girip yazlık ekimi yapılabildi. Baharın aylarının başında sık yağan yağmurlar çiftçiyi tarlasına girmekte geciktirdi. Dolayısıyla Mayıs ayında yağan yağmurlardan faydalanamadık. En son yağış Bayburt’a 24 Mayıs’ta düştü daha sonra 20 – 25 günlük aşırı bir sıcaklık topraklarımızı tuğla gibi kavurdu. Dolayısıyla yem bitkisi ve hububat üretiminde yüzde 60’lara varan verim kaybına neden oldu. Kuraklığın yanı sıra geç ekimde 1 günlük geç ekim yüzde 2 verim kaybına neden oluyor. Biz en az 25 gün üzerinde toprağa geç girdik” dedi.


“7 yıldır üst üste ertelen çiftçi borçlarının bu yılda ertelenmesini istiyoruz”


Yem bitkisinde fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken ve çiftçilere kendilerine yetecek kadar ürünü stok yapmaları konusunda uyaran Yıldırmtepe ayrıca yetkililere de seslenerek, çiftçi borçlarının ertelenmesi talebinde bulundu.


Yıldırımtepe şunları dile getirdi:


“Tabi biz yaklaşık 40 gün önce hem ilçe müdürlüklerine hem de ilimizdeki Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ziraat Odası olarak başvuru yaptık. Kuraklıktan dolayı verim düşüklüğü olduğunu ve afet yaşandığını dolayısıyla çiftçi borçlarının bir yıl süreyle ertelenmesini talep etmiştik. Bunun için bir kararname çıkması gerekiyor ve ardından da il afet ve kuraklık komisyonu bir karar alması lazım. Onun için kararname bekliyoruz. 7 yıldır üst üste ertelen çiftçi borçlarının bu yılda ertelenmesi son derece elzemdir diye buradan yetkilere seslenmek istiyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:53
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